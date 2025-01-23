Эксперт рассказал, как изменятся цены на нефть с 1 февраля 2025 года

По мнению эксперта, если Трамп вернется к стратегии смягчения санкционного давления на нефтедобывающие страны и активизации внутренней добычи в США, это может привести к снижению глобальных цен на нефть. Для Urals это будет означать усиление конкуренции на азиатских рынках, что может дополнительно сдерживать рост цены.
Прогнозируя цену на Brent, экономист предполагает, что при благоприятном сценарии она может вырасти максимум на 5−7 процентов от текущего уровня. Для Urals это может дать небольшой прирост цены, однако достижение более высокого уровня маловероятно из-за сохраняющихся ограничений, считает Вавилов.
«При неблагоприятном развитии событий, включая усиление геополитической напряженности или замедление мировой экономики, Brent может упасть до 70 долларов за баррель, что потянет за собой и цены на Urals», — объясняет эксперт.
Таким образом, ближайшие перспективы для всех сортов нефти будут зависеть от совокупности политических решений, спроса на энергоносители и рыночной конъюнктуры, где каждый сорт нефти столкнется с уникальными вызовами, заключает Николай Вавилов.
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