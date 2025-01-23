Эксперт рассказал, как изменятся цены на нефть с 1 февраля 2025 года

По мнению эксперта, если Трамп вернется к стратегии смягчения санкционного давления на нефтедобывающие страны и активизации внутренней добычи в США, это может привести к снижению глобальных цен на нефть. Для Urals это будет означать усиление конкуренции на азиатских рынках, что может дополнительно сдерживать рост цены.