Госдума отклонила проект закона об апартаментах

Внесенный еще в 2021 году проект предлагал ввести в сфере правового регулирования юридический термин, который поможет описать нежилую недвижимость, фактически используемую для проживания, а также определить иные ее особенности, поскольку в законодательстве отсутствовало понятие «апартаменты». Законопроект предлагал назвать постройки, где может находиться нежилое жилье, «многофункциональными зданиями».