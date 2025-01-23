Госдума отклонила проект закона об апартаментах

Внесенный еще в 2021 году проект предлагал ввести в сфере правового регулирования юридический термин, который поможет описать нежилую недвижимость, фактически используемую для проживания, а также определить иные ее особенности, поскольку в законодательстве отсутствовало понятие «апартаменты». Законопроект предлагал назвать постройки, где может находиться нежилое жилье, «многофункциональными зданиями».
Также законопроект предусматривал распространение нормативов регулирования жилищных отношений на апартаменты, разрешение на перевод их в жилье и запрет на использование нежилых помещений в таких зданиях для социального найма.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее отмечал, что разработка законопроекта об апартаментах зашла в тупик из-за отличающихся позиций в регионах.