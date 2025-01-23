Глава ВТО: потери ВВП будут исчисляться двузначными цифрами

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Потери мирового ВВП в результате ответных мер других стран на введение президентом США Дональдом Трампом тарифов могут исчисляться двузначными цифрами, что станет катастрофой для мировой экономики. Такие оценки озвучила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, введение тарифов в 1930-е годы привело к усугублению Великой депрессии в США. Уже тогда стало понятно, что это неверная политика.
«Мы провели подсчеты. Если будут ответные меры [на возможные тарифы США], будь то 25% или 60%, мы окажемся там, где были в 1930-е годы и увидим двузначные потери мирового ВВП, — прогнозирует глава ВТО. — Это катастрофа. Платить будут все. А бедные страны заплатят еще больше».
Оконджо-Ивеала обрисовала и второй возможный сценарий, при котором мир окажется поделен на два торговых блока. В этом случае «в долгосрочной перспективе мы потеряем 6,4% реального мирового ВВП», что равноценно одновременной потере экономик Японии и Южной Кореи, считает глава ВТО. В то же время, она призвала участников дискуссии и политиков по всему миру оставаться спокойными и подождать реальных шагов американского правительства.
В октябре Трамп во время предвыборной кампании заявил, что намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае победы на ноябрьских выборах президента. В предвыборной программе он предлагал ввести 10-процентные пошлины на ввоз любых товаров, при этом импорт из Китая будет облагаться 60-процентными тарифами, а произведенные за пределами США автомобили — 100-процентными.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.