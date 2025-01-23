Глава ВТО: потери ВВП будут исчисляться двузначными цифрами

Оконджо-Ивеала обрисовала и второй возможный сценарий, при котором мир окажется поделен на два торговых блока. В этом случае «в долгосрочной перспективе мы потеряем 6,4% реального мирового ВВП», что равноценно одновременной потере экономик Японии и Южной Кореи, считает глава ВТО. В то же время, она призвала участников дискуссии и политиков по всему миру оставаться спокойными и подождать реальных шагов американского правительства.