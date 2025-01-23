Глава Volkswagen сравнил КНР с «фитнес-центром», у которого можно поучиться

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей. 8 сентября 2024 года Блуме выразил мнение, что вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной ситуации, которой еще не бывало. По его словам, в Европе продается все меньше автомобилей, а на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии.