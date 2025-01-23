Глава Volkswagen сравнил КНР с «фитнес-центром», у которого можно поучиться

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Глава автоконцерна Volkswagen Оливер Блуме рассматривает Китай как своего рода «фитнес-центр», у которого автопроизводитель может перенять опыт.
«Инновации, например, в области аккумуляторов, программного обеспечения или автономного вождения, создаются здесь прагматично и экономически эффективно, с большой креативностью и огромной скоростью», — заявил Блуме в интервью газете Die Zeit. «Мы можем использовать это ноу-хау и этот подход, чтобы передать его всей группе Volkswagen, особенно в Германии, где мы слишком долго наслаждались нашим предыдущим успехом», — подчеркнул он.
В то же время гендиректор Volkswagen отрицал необходимость защиты европейского автомобильного рынка от китайского импорта «только с помощью тарифов». «В целом речь должна идти о разумном формировании тарифов», — указал Блуме. Например, по его словам, их можно было бы связать с инвестиционными стимулами.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей. 8 сентября 2024 года Блуме выразил мнение, что вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной ситуации, которой еще не бывало. По его словам, в Европе продается все меньше автомобилей, а на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии.