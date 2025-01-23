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Гречка в магазинах и такси в снег и дождь: глава ФАС рассказал о ценах на важные товары и услуги

Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский в четверг дал интервью телеканалу «Россия-24». Редакция Финансов Mail собрала важные моменты из заявлений главы ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Цены на продукты

Так, говоря о возможности исчезновения гречки из российских магазинов, он полностью исключил такой сценарий. «У нас хорошие и высокие урожаи. Сейчас цена находится на уровне 2020−2021 годов», — отметил глава ФАС.

Шаскольский также подчеркнул, что служба проверит цены на сливочное масло. При этом он напомнил об экономических факторах, влияющих на стоимость продукции.

Кроме того, руководитель ведомства рассказал о ценах на картофель в стране.

«Когда в прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена, а сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим — потому что была низкая база в прошлом году», — пояснил он.

Цены на топливо

Шаскольский добавил, что на оптовом рынке нефтепродуктов наблюдается стабильная ситуация, а цены на топливо даже снижаются. В России, по его словам, сейчас достаточно запасов нефтепродуктов при том, что экспорт для производителей разрешен.

Цены на такси

Отдельно глава ФАС прокомментировал цены на такси. По его словам, сейчас ведомство разбирается, из чего складывается стоимость поездок, в частности, обоснованность и прозрачность коэффициентов, которые применяются к базовым ценам.

«Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты, чтобы люди понимали, что происходит», — отметил Шаскольский.

Он также объяснил, могут ли такие природные явления, как ливень и снегопад, быть экономически обоснованной причиной повышения коэффициентов.

«Это природное, конечно, обстоятельство. Но для того, чтобы водитель вместо того, чтобы посидеть, переждать в кафе этот дождь, поехал работать, встал в пробку, в тяжелых достаточно условиях дорожных продолжал движение, видимо, должны быть какие-то мотивирующие для него условия работы», — подчеркнул глава ФАС.

Он заключил, что коэффициенты в этом случае, помимо повышения цены, служат мотиватором, чтобы привлекать водителей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».