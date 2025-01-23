Гречка в магазинах и такси в снег и дождь: глава ФАС рассказал о ценах на важные товары и услуги

«Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты, чтобы люди понимали, что происходит», — отметил Шаскольский.