Глава BlackRock: курс биткойна может достичь $700 тыс

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Курс биткойна может взлететь до $700 тыс., если суверенные фонды, компании решат вложить больше средств — от 2% до 5% — в криптовалюту. Такое мнение, по свидетельству газеты Financial Times (FT), выразил глава одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock Лоренс Финк, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Стоимость биткойна обновила на этой неделе исторический максимум, поднявшись выше $109,5 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.
«Если вы боитесь обесценивания своей валюты или обеспокоены экономической или политической стабильностью в стране, у вас может быть международный инструмент под названием биткойн, который позволит преодолеть эти страхи», — приводит слова Финка FT. По словам руководителя BlackRock, на днях при посещении суверенного фонда благосостояния у него состоялся «разговор по поводу того, следует ли вложить 2% или 5% средств [в биткойны]?». «Если бы все последовали этому, то [курс] биткойна составил бы $500 тыс., $600 тыс., $700 тыс.», — считает Финк.
Глава американской компании, который, как напоминает издание, раньше скептически относился к цифровым активам и сказал в 2018 году, что клиенты BlackRock не проявляют интереса к криптовалюте, заявил в среду, что он «большой сторонник» использования биткойна в качестве инструмента.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы.