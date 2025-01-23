Глава BlackRock: курс биткойна может достичь $700 тыс

«Если вы боитесь обесценивания своей валюты или обеспокоены экономической или политической стабильностью в стране, у вас может быть международный инструмент под названием биткойн, который позволит преодолеть эти страхи», — приводит слова Финка FT. По словам руководителя BlackRock, на днях при посещении суверенного фонда благосостояния у него состоялся «разговор по поводу того, следует ли вложить 2% или 5% средств [в биткойны]?». «Если бы все последовали этому, то [курс] биткойна составил бы $500 тыс., $600 тыс., $700 тыс.», — считает Финк.