ФАС заявила об отсутствии признаков сговора производителей сливочного масла

Во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин признался, что осведомлен о росте цен на сливочное масло в некоторых регионах страны. Он назвал причиной рекордного подорожания рост потребления — и мяса и молока россияне стали покупать больше, а производство продуктов не растет такими же темпами.