Европа увеличила отбор газа из своих хранилищ до максимума за четыре года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 59%, а суточный отбор впервые с 2021 года превысил 1 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для января, но уже в ближайшие дни окажутся меньше запасов на конец прошлого осенне-зимнего периода. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 43 млрд куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 21 января, согласно данным GIE, составил более 1 млрд куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов (третьи максимальные для января), ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала января за все время наблюдений — 64,9 млрд куб. м газа.
Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 58,5% (на 7,84 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что превосходит аналогичные показатели «проблемных» лет — ниже 54% в 2018 году и 43% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы составляли 74%.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 43 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 87-й день с момента достижения максимума их заполнения на 33% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений).
Текущая неделя в Европе оказывается лишь немного теплее предыдущей семидневки, а следующая неделя может быть прохладнее. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС снизилась до минимума с середины декабря 2024 года и в январе в среднем составляет 20%. Средняя цена закупки газа в декабре в Европе составила $489 за 1 тыс. куб. м, а в январе — пока около $506.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в январе возросли по сравнению с декабрем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 49% от максимума.