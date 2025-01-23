Бельгия: ЕС должен включить в 16-й пакет санкций российские СПГ и удобрения

По мнению премьера, санкции против России должны быть усилены и еще долгое время оставаться в силе.
«Россия должна быть ослаблена, а Украина усилена до любых мирных переговоров», считает Де Кроо.
Он отметил, что российская экономика сможет выдержать «еще как минимум год» конфликта, несмотря на все ограничения со стороны ЕС. При этом он не думает, что Россия и Украина скоро придут к мирному соглашению.
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз в рамках 16-го пакета ограничений в отношении РФ рассматривает возможность постепенного запрета на экспорт российских СПГ и алюминия. По данным издания, планируется также ввести ограничения против десятков судов, которые перевозят российскую нефть, и начать дополнительно контролировать экспорт товаров, используемых в военных целях.
Полный пакет санкций будет представлен 24 февраля.
В декабре ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Под ограничения попали танкеры «теневого флота» и зарубежные поставщики товаров двойного назначения.