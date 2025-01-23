Экономист заявил о сокращении уровня бедности в России

Согласно его подсчетам, в начале века уровень бедности в стране составлял 29%. В январе-марте 2024 года показатель составил 9,6%, а к сентябрю опустился до 8%. То есть, отметил эксперт, уровень бедности за 24 года упал в 3,6 раза, а уровень безработицы — в 4,4 раза.
«Это является закономерным результатом нацеленной работы на повышение уровня жизни россиян. Сокращение уровня бедности — одна из приоритетных задач, которая в том числе нашла свое отражение и в национальных целях развития нашего государства. К 2030 году ее уровень снизят как минимум до 7%, а к 2036 году — как минимум до 5%», — пояснил Игорь Балынин.
Экономист добавил, что в этом году сокращению уровня бедности россиян поспособствуют рост минимального размера оплаты труда темпами, превышающими инфляцию, увеличение минимального прожиточного минимума и сокращение уровня безработицы.
«Как следствие, будут увеличиваться и трудовые доходы, и размеры социальных пособий», — подытожил эксперт.
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