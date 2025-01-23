Экономист заявил о сокращении уровня бедности в России

«Это является закономерным результатом нацеленной работы на повышение уровня жизни россиян. Сокращение уровня бедности — одна из приоритетных задач, которая в том числе нашла свое отражение и в национальных целях развития нашего государства. К 2030 году ее уровень снизят как минимум до 7%, а к 2036 году — как минимум до 5%», — пояснил Игорь Балынин.