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ЦБ зафиксировал снижение средней ставки по вкладам в топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках, входящих в топ-10, во второй декаде января снизилась до 21,52% после небольшого роста в первые десять дней месяца до 21,72%, сообщает Банк России в четверг, 23 января.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: life.ru

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках во второй декаде января снизилась на 0,2% и составила 21,52% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 19,68%; на срок от 91 до 180 дней — 20,78%; на срок от 181 дня до 1 года — 21,30%; на срок свыше 1 года — 19,58%.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. А именно:

Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным, уточняет пресс-служба Центробанка.