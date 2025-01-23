ЦБ зафиксировал снижение средней ставки по вкладам в топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках во второй декаде января снизилась на 0,2% и составила 21,52% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 19,68%; на срок от 91 до 180 дней — 20,78%; на срок от 181 дня до 1 года — 21,30%; на срок свыше 1 года — 19,58%.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. А именно:
- Сбербанк
- Банк ВТБ
- Банк ГПБ
- Альфа-Банк
- Россельхозбанк
- Почта Банк
- Московский кредитный банк
- ТБанк
- Промсвязьбанк
- Совкомбанк
Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным, уточняет пресс-служба Центробанка.