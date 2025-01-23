ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

21 ноября США объявили новый раунд санкций, под которые попали около 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, через который шли платежи за поставки газа в Европу. Эксперты называли этот раунд самым масштабным для финансового рынка с весны 2022 года. Это оказало влияние на курс рубля к иностранным валютам: он откатился к минимумам за два с половиной года. На фоне резкого ослабления национальной валюты ЦБ вечером 27 ноября объявил о прекращении до конца года покупок валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это помогло рублю стабилизироваться. С начала этого года валютные операции ЦБ были возобновлены. В последние дни рубль торгуется на рынке Forex ниже уровня 100 за доллар.