Carta Capital: Бразилия «затаила дыхание» в ожидании действий Трампа по тарифам

В своем интервью Carta Capital дипломат отметил, что угрозы ввести тарфы против бразильских товаров привлекли внимание местных властей.
«Бразилия, по всей вероятности, понесет убытки в сфере торговли, так как Трамп, безусловно, введет пошлины. Однако есть риск, что возникновение более серьезных недопониманий с Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред. Финансы Mail), приведет к более высоким тарифам», — сказал Роберту Абденур.
Ранее Трамп заявлял, что введет пошлины против товаров из стран БРИКС, куда входит и Бразилия, если блок заменит доллар США в торговле.
Кроме того, в декабре нынешний лидер Белого дома отмечал, что Бразилия «взимает много» за американские товары, подчеркивая, что «пусть взимают, но США будут делать то же самое».
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