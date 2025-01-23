Carta Capital: Бразилия «затаила дыхание» в ожидании действий Трампа по тарифам

«Бразилия, по всей вероятности, понесет убытки в сфере торговли, так как Трамп, безусловно, введет пошлины. Однако есть риск, что возникновение более серьезных недопониманий с Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред. Финансы Mail), приведет к более высоким тарифам», — сказал Роберту Абденур.