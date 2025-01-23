Банк UBS зафиксировал формирование пузыря на фондовом рынке

Эндрю Гартвейт, глобальный стратег UBS по акциям, считает, что сейчас на рынке не наблюдается формирования пузыря, но ситуация приближается к этому. Уже выполнены шесть из семи условий, которые могут привести к его возникновению. Эксперт составил список индикаторов, которые могут указывать на формирование пузыря, сравнивая текущую ситуацию с пузырями доткомов конца 1990-х годов и японских активов 1980-х годов, пишет MarketWatch. Это:
- Первое — окончание структурного «бычьего» рынка, который банк определяет как период, когда динамика акций за десять лет опережает динамику облигаций минимум на 5% в год.
- Второе — замедление роста прибыли, что будет заметнее всего в циклических секторах.
- Третье — снижение разнообразия. Оно может формироваться, когда несколько технологических гигантов движут рынком, а акции более мелких компаний отстают.
- Четвертое — прошло 25 лет с момента последнего пузыря.
- Пятое. Инвесторы считают, что «в этот раз все по-другому» и ждут заметного роста производительности за счет ИИ.
- Шестое — момент, когда розничные инвесторы начинают вкладывать деньги в спекулятивные активы, например, в мемкоины.
- И седьмое — мягкая денежно-кредитная политика регуляторов.
По мнению Гартвейта, есть два сценария формирования пузыря на фондовом рынке.
1. ИИ действительно может привести к значительному росту производительности, например, на 2 процентных пункта с 2028 года.
2. Если балансы правительства будут более рискованны, чем обычно, то премия за риск акций по сравнению с облигациями может быть ниже, особенно для корпораций с сильными балансами, таких как крупные технологические гиганты.
Также экономиста беспокоит «уловка-22» в политике импортных пошлин. Он считает, что для своей эффективнсти она должна быть умеренной. При этом, для достижения максимальной переговорной силы президенту Дональду Трампу нужна агрессивная риторика.
Акции финансового сектора могут служить защитой от популизма, дообавляет он.
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