Банк UBS зафиксировал формирование пузыря на фондовом рынке

Эндрю Гартвейт, глобальный стратег UBS по акциям, считает, что сейчас на рынке не наблюдается формирования пузыря, но ситуация приближается к этому. Уже выполнены шесть из семи условий, которые могут привести к его возникновению. Эксперт составил список индикаторов, которые могут указывать на формирование пузыря, сравнивая текущую ситуацию с пузырями доткомов конца 1990-х годов и японских активов 1980-х годов, пишет MarketWatch. Это: