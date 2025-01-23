СМИ: зарплаты в регионах «потянулись» к московским

Исторически сложившийся разрыв в уровне заработных плат между Москвой и регионами объясняется, по мнению аналитиков, концентрацией финансовых ресурсов страны в столице и более широкими возможностями столичных работодателей.
Эксперты также подчеркивают, что такой дисбаланс оказывает негативное влияние на экономику России, провоцируя отток рабочих кадров из регионов в Москву и усиливая проблему кадрового дефицита на местах.
Посвященное вопросам релокации сотрудников внутри страны исследование, которое провела рекрутинговая компания Get Experts в 2024 году, продемонстрировало, что 38% опрошенных выразили желание переехать на работу именно в Москву, которая остается главным центром притяжения рабочей силы в России.
Значительно меньшее количество респондентов (14%) предпочли бы переезд в Санкт-Петербург, только 10% заинтересованы в работе в Сибирском федеральном округе и всего 8% готовы рассмотреть трудоустройство на Дальнем Востоке. Опрос охватил 3484 сотрудников из различных регионов страны.
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