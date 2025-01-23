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СМИ: зарплаты в регионах «потянулись» к московским

Повышение оплаты труда способствуют удержанию кадров в регионах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Get Experts.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Исторически сложившийся разрыв в уровне заработных плат между Москвой и регионами объясняется, по мнению аналитиков, концентрацией финансовых ресурсов страны в столице и более широкими возможностями столичных работодателей.

Эксперты также подчеркивают, что такой дисбаланс оказывает негативное влияние на экономику России, провоцируя отток рабочих кадров из регионов в Москву и усиливая проблему кадрового дефицита на местах.

Посвященное вопросам релокации сотрудников внутри страны исследование, которое провела рекрутинговая компания Get Experts в 2024 году, продемонстрировало, что 38% опрошенных выразили желание переехать на работу именно в Москву, которая остается главным центром притяжения рабочей силы в России.

Значительно меньшее количество респондентов (14%) предпочли бы переезд в Санкт-Петербург, только 10% заинтересованы в работе в Сибирском федеральном округе и всего 8% готовы рассмотреть трудоустройство на Дальнем Востоке. Опрос охватил 3484 сотрудников из различных регионов страны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».