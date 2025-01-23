СМИ: зарплаты в регионах «потянулись» к московским

Значительно меньшее количество респондентов (14%) предпочли бы переезд в Санкт-Петербург, только 10% заинтересованы в работе в Сибирском федеральном округе и всего 8% готовы рассмотреть трудоустройство на Дальнем Востоке. Опрос охватил 3484 сотрудников из различных регионов страны.