Запасы газа в ПХГ Европы ниже 60%

Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 59,38% (на 7,57 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что превосходит аналогичные показатели «проблемных» лет — 54% в 2018 году и 44% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы составляли 75%.