Volkswagen рассчитывает на уверенный рост в США, несмотря на приход Трампа

Ранее Трамп заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа. Президент США также объявил о намерении ввести 1 февраля пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.