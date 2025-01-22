Volkswagen рассчитывает на уверенный рост в США, несмотря на приход Трампа

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen рассчитывает на уверенный рост в США, несмотря на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.
«Североамериканский рынок играет для нас важную роль. Это центральная часть нашей стратегии роста», — заявил глава Volkswagen Оливер Блуме газетам Braunschweiger Zeitung и Wolfsburger Nachrichten. Укрепляя свой бизнес в США, Volkswagen, по его словам, хочет стать более независимым от китайского рынка. «Я считаю, что крайне важно иметь прочные позиции во всех регионах, чтобы сделать бизнес Volkswagen Group более гибким и надежным», — констатировал Блуме.
«Мы будем работать с новой администрацией США проверенным способом», — сказал Блуме. Можно видеть, что многие американские компании также тесно связаны с Канадой и Мексикой. «За первый срок полномочий Дональда Трампа мы узнали экономически мыслящего президента, который занимает позицию, поляризует ее, а затем последовательно реализует», — подчеркнул глава Volkswagen.
Ранее Трамп заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа. Президент США также объявил о намерении ввести 1 февраля пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.