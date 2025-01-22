Власти России начали спасать поставки нефти из-за санкций

Bloomberg пишет, в порт Козьмино впервые вошло судно Jinjiang Experience с партией 770 тысяч баррелей нефти оно должно достигнуть китайского порта на этой неделе. Прежде этот корабль доставлял сырье с западных терминалов России, но теперь помогает спасать восточный экспорт. Та же ситуация наблюдается в судном Maini.