«В торговой войне нет победителей». МИД КНР ответил на угрозы Трампа ввести пошлины

«Мы всегда считали, что в торговой или тарифной войне нет победителей, — сказала Мао Нин. — Китай всегда твердо отстаивал свои национальные интересы».
Ранее Трамп заявил о возможном введении с 1 февраля пошлин в размере до 25% в отношении Китая из-за того, что из КНР якобы поставляется фентанил в Мексику и Канаду.
Во время своего первого президентского срока (2017−2021) Трамп фактически развязал торговую войну с Китаем из-за сильного дисбаланса в торговле в пользу КНР. Тогда администрация Трампа проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд, однако это не привело к устранению дисбаланса. Также Трамп значительно усилил давление на китайские технологические компании, в частности Huawei, под предлогом исходящих от нее угроз национальной безопасности США.