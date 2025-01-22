В СРЗП предложили увеличить размер стипендии до уровня прожиточного минимума

«Председатель партии “Справедливая Россия — За правду”, руководитель фракции СРЗП в Государственной думе Сергей Миронов предлагает в несколько раз увеличить стипендию студентов. Соавтором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции СРЗП Дмитрий Гусев», — говорится в сообщении.
Законопроектом (текст есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Предлагается установить, что минимальный размер стипендии, выплачиваемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не может быть ниже уровня прожиточного минимума субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение.
Также предлагается уточнить понятие стипендии. Так, согласно законопроекту, стипендией предлагается считать выплату обучающимся в целях поддержки их достойного уровня жизни в период освоения ими образовательных программ. Согласно действующему законодательству, стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и поддержки освоения ими образовательных программ. «Данный подход представляется необоснованным и существенно ущемляющим права студентов, которые нередко не имеют минимальных средств к существованию на протяжении своего обучения», — отмечается в пояснительной записке.
Как пояснил ТАСС Миронов, сегодня студенты вузов получают стипендию менее 2 тыс. рублей, обучающиеся техникумов — менее 1 тыс. рублей в месяц. «Довольно часто для обеспечения своих минимальных потребностей им приходится работать больше, нежели учиться. Конечно же, это негативно сказывается на успеваемости, освоении специальности и дальнейшей квалификации начинающего специалиста» — подчеркнул руководитель фракции.
В свою очередь Гусев отметил, что индексация стипендий не успевает за инфляцией, из-за чего студенты становятся беднее. «Многие вынуждены работать во время учебы, что часто вредит успеваемости. Наш закон поможет улучшить эту ситуацию. Позволит студентам сосредоточиться на учебе, не беспокоясь о финансовых трудностях», — сказал ТАСС депутат.