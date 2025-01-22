В СРЗП предложили увеличить размер стипендии до уровня прожиточного минимума

Также предлагается уточнить понятие стипендии. Так, согласно законопроекту, стипендией предлагается считать выплату обучающимся в целях поддержки их достойного уровня жизни в период освоения ими образовательных программ. Согласно действующему законодательству, стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и поддержки освоения ими образовательных программ. «Данный подход представляется необоснованным и существенно ущемляющим права студентов, которые нередко не имеют минимальных средств к существованию на протяжении своего обучения», — отмечается в пояснительной записке.