В Совфеде призвали ограничить сумму кредита по онлайн-заявке

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней. После этого Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам для защиты граждан от мошенников, который займет 48 часов при заявке на кредит суммой выше 200 тыс. рублей.