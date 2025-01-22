В России собрались спасать угольные компании из бюджета

В письме Шило говорится, что Минэнерго должно предусмотреть средства, определить размер субсидий и механизм компенсации затрат, а также составить перечень компаний, которые могли бы подать заявления на поддержку. При этом Минтранс хотел бы содействовать только в вывозе дешевого энергетического угля (коксующийся и антрацит, полагают в ведомстве, в поддержке не нуждаются) и установить целевые показатели для направления.