В РФ готовы ограничить экспорт продовольствия для стабильности рынка

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит возможность ограничения экспорта продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Съезде Национального союза производителей молока.
Как отметил вице-премьер, основная задача отрасли — это полноценно обеспечивать рынок всеми видами молочной продукции, причем по доступным ценам. «Здесь очень важен баланс. Нельзя наращивать производство одной категории в ущерб какой-либо другой. За спросом все должны очень внимательно следить, причем за спросом на все категории молочной продукции», — подчеркнул он.
«В противном случае, уважаемые коллеги, мы вынуждены будем вмешиваться. И если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. В том числе они касаются и экспортных ограничений. Не хочется об этом говорить, но, согласитесь, всем будет неприятно в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе с трудом завоевывали», — сказал Патрушев.
Он напомнил, что в 2024 году правительство уже принимало меры регулирования на рынке молочной продукции. В частности, до 15 июня 2025 года в России действует тарифная льгота на импорт до 25 тыс. тонн сливочного масла. «Добавлю, что контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия будет продолжен и мы будем внимательно за этим следить», — подчеркнул Патрушев.
«Еще раз скажу, что для государства приоритет абсолютно очевиден — это полноценное обеспечение наших граждан продовольствием. При этом мы, конечно, делаем ставку на производство своих продуктов отечественного производителя», — добавил он.