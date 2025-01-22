В РФ готовы ограничить экспорт продовольствия для стабильности рынка

«В противном случае, уважаемые коллеги, мы вынуждены будем вмешиваться. И если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. В том числе они касаются и экспортных ограничений. Не хочется об этом говорить, но, согласитесь, всем будет неприятно в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе с трудом завоевывали», — сказал Патрушев.