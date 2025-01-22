Трамп заморозил финансирование инфраструктурных проектов более чем на $300 млрд

В указе об «освобождении американской энергетики» говорится также о заморозке финансирования климатических проектов до тех пор, пока не будет подтверждено их соответствие новым нормам государственной политики. В частности, речь идет о заморозке кредитов, грантов и контрактов, выданных в рамках «закона о сокращении инфляции» и «закона об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест». Как отмечает FT, в рамках этих законов Министерство энергетики уже получило одобрение на предмет получения кредита почти на $50 млрд, а выдача еще $280 млрд кредитных средств сейчас находится на стадии рассмотрения. Однако теперь министерство рискует вообще не получить эти деньги.