Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ.
«Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США», — сказал Трамп в Белом доме.
Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI, охарактеризовав их как «огромную группу талантов и денег».