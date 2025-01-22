Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ

«Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США», — сказал Трамп в Белом доме.