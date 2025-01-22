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Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ

В США создадут компанию, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в ИИ.

Источник: Freepik

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ.

«Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США», — сказал Трамп в Белом доме.

Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI, охарактеризовав их как «огромную группу талантов и денег».