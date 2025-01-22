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Суд отказал ЦБ в иске о взыскании с поставщика IT-решений почти 255 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал Банку России в иске о взыскании почти 255 млн рублей с поставщика IT-решений «Терн». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"

«В иске отказать полностью», — говорится в карточке дела.

ЦБ РФ требовал от «Терн» почти 255 млн рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Позже «Терн» подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные площадки «Сбербанк-АСТ» сообщали, что в августе 2021 года «Терн» выиграл закупку Банка России на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку.