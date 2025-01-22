Суд отказал ЦБ в иске о взыскании с поставщика IT-решений почти 255 млн рублей

«В иске отказать полностью», — говорится в карточке дела.
ЦБ РФ требовал от «Терн» почти 255 млн рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Позже «Терн» подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные площадки «Сбербанк-АСТ» сообщали, что в августе 2021 года «Терн» выиграл закупку Банка России на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку.