Суд Англии запретил российским телеканалам судиться с Google

Действия российских телеканалов квалифицированы Google в его обращениях в суды США и Великобритании как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему его активов по всему миру», следует из документа. В нем говорится, что российские телеканалы в ходе слушаний утверждали, что Google могла обратиться за антиисковым запретом в Английский суд в 2020 или в 2021 годах, когда споры в судах России только начинались, но не в 2024-м — когда решения российских судов уже были вынесены и проверены вышестоящими инстанциями, следует из текста решения.