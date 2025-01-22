Стали известны семь способов экономии на мобильной связи

«Первый способ сэкономить на мобильной связи — внимательно изучить параметры своего тарифа, какой объем услуг заложен, а также использование тарифа. Иногда бывает, что граждане предусмотрительно выбирают для себя тарифный пакет, например, с 1 тыс. минутами в месяц, а при этом делают звонков всего на 100 минут. И такая картина имеет систематический характер — из месяца в месяц. Целесообразнее выбрать тариф, на котором будет меньшее количество минут. Использование советов снизит расходы на мобильную связь вдвое-втрое», — отметил Балынин.
Второй метод заключается в ежемесячной проверке подключенных платных услуг, которые, возможно, не используются. Экономист отметил, что даже сами абоненты могут забывать о таких подписках.
Третий метод — выбирать пакетные предложения, основываясь на характере своих расходов. Например, если вы часто совершаете звонки, пользуетесь домашним интернетом и смотрите ТВ, будет выгодным оформить так называемый тройной пакет «интернет + мобильная связь + ТВ».
Кроме того, Балынин рекомендовал обратить внимание на семейные предложения, когда все члены семьи подключены у одного оператора. В таком случае услуги распределяются между абонентами, что позволяет существенно экономить.
Четвертый совет связан с использованием мессенджеров для звонков, если ваш тарифный план не предлагает пакет минут или их количество ограничено. В этом случае вы будете расходовать только интернет-трафик, включенный в пакет.
Пятый способ экономии подразумевает своевременное внесение абонентской платы. Эксперт пояснил, что некоторые тарифы предусматривают перенос неиспользованных минут, сообщений и гигабайт интернета на следующий месяц. Это удобно для тех, кто тратит ресурсы неравномерно. Кроме того, если плата не внесена вовремя, чаще всего активируется поминутная тарификация и оплата за единичные услуги, что обходится значительно дороже.
Шестой совет касается случаев, когда номер долго не используется. Если списания не производятся на протяжении длительного времени (обычно это 90 дней), оператор может начать взимать дополнительную ежедневную плату. Поэтому, даже если номер вам временно не нужен, важно периодически проводить платные операции, чтобы избежать лишних расходов.
Наконец, седьмой совет — обратить внимание на операторов за пределами большой четверки. Такие компании нередко предлагают более выгодные условия.
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