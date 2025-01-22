Стали известны семь способов экономии на мобильной связи

«Первый способ сэкономить на мобильной связи — внимательно изучить параметры своего тарифа, какой объем услуг заложен, а также использование тарифа. Иногда бывает, что граждане предусмотрительно выбирают для себя тарифный пакет, например, с 1 тыс. минутами в месяц, а при этом делают звонков всего на 100 минут. И такая картина имеет систематический характер — из месяца в месяц. Целесообразнее выбрать тариф, на котором будет меньшее количество минут. Использование советов снизит расходы на мобильную связь вдвое-втрое», — отметил Балынин.