СПбМТСБ создаст Национальное биржевое ценовое агентство

«Завтра у нас заседание правления, и мы объявим о создании Национального биржевого ценового агентства. У нас около 700 индикаторов зарегистрировано Банком России, у нас много инструментов, — сказал он. — Мы создаем эту историю в развитие системы индикаторов биржевого и внебиржевого рынка, опираясь именно на фактически состоявшиеся сделки, то есть на самый надежный инструмент рынка».