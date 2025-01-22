СПбМТСБ создаст Национальное биржевое ценовое агентство

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует создать Национальное биржевое ценовое агентство, сообщил журналистам глава торговой площадки Игорь Артемьев.
«Завтра у нас заседание правления, и мы объявим о создании Национального биржевого ценового агентства. У нас около 700 индикаторов зарегистрировано Банком России, у нас много инструментов, — сказал он. — Мы создаем эту историю в развитие системы индикаторов биржевого и внебиржевого рынка, опираясь именно на фактически состоявшиеся сделки, то есть на самый надежный инструмент рынка».
Как следует из презентации Артемьева, источниками информации для работы ценового агентства могут стать ликвидные биржевые торги, цены участников рынка (например, РЖД), внебиржевые данные, внешние источники, в том числе данные отраслевых министерств, ведомств, ассоциаций и союзов.
Артемьев добавил, что в перспективе этот проект может вырасти в международное ценовое агентство в сотрудничестве с другими странами, которые тоже хотели бы иметь на мировом рынке альтернативу существующим ценовым агентствам.
Он также напомнил, что в 2024 году СПбМТСБ подписала с товарными биржами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии соглашение о создании международной системы индикаторов. По словам главы СПбМТСБ, в рамках соглашения планируется обмен информацией в том числе с использованием информационной платформа SPX, созданной биржей. К соглашению могут присоединиться еще и товарные биржи Китая и Ирана, сообщил Артемьев.