Сбербанк вышел из капитала производителя гжельского фарфора

В АФК сообщили, что за пять лет партнерства предприятие реконструировали, производство модернизировали, была запущена собственная розничная сеть. Развитие промысла Гжели в корпорации связали с созданием кластера промышленного туризма, растущим спросом на продукцию и продвижением за рубежом, в том числе в Китае.