Санду надеется, что обещанная ЕС финпомощь поможет справиться с энергокризисом

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что уже к апрелю в республику поступит первая часть из обещанной ЕС помощи в €1,8 млрд, которая поможет справиться с энергетическим кризисом, разразившимся после прекращения Украиной транзита российского газа.
«Мы надеемся, что первый транш прибудет в марте-апреле, так как нам надо справиться с энергетическим кризисом, в котором мы оказались», — сказала Санду в интервью порталу Nord News. При этом она отметила, что не все эти средства будут использованы в энергетике. «Это и деньги для предпринимателей, для инвестиций в инфраструктуру, для всего, что стимулирует экономику», — пояснила Санду.
Перед прошедшими в октябре 2024 года выборами президента в Кишинев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала выделить в течение трех лет €1,8 млрд, которые, по ее словам, пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, ведущей через территорию Молдавии на Украину, а также на приобретение объектов энергосистемы, чтобы обеспечить независимость от российских энергоносителей. В 2025 году, как ожидается, речь пойдет о первом гранте в €360 млн. Взамен фон дер Ляйен призвала молдаван голосовать за вступление в ЕС на референдуме 20 октября, который внутри страны провалился. Получить положительный результат с перевесом в несколько десятых процента властям удалось за счет голосования на зарубежных участках, которое оппозиция назвала сфальсифицированными.
Со своей стороны бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что глава Еврокомиссии приезжала за 10 дней до выборов, чтобы поддержать Санду, отметив, что подавляющую часть из €1,8 млрд — €1,5 млрд — составили кредиты. Он напомнил, что два последних года дефицит бюджета в Молдавии на 80% покрывается большей частью за счет внутренних кредитов.