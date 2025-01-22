Санду надеется, что обещанная ЕС финпомощь поможет справиться с энергокризисом

Перед прошедшими в октябре 2024 года выборами президента в Кишинев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала выделить в течение трех лет €1,8 млрд, которые, по ее словам, пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, ведущей через территорию Молдавии на Украину, а также на приобретение объектов энергосистемы, чтобы обеспечить независимость от российских энергоносителей. В 2025 году, как ожидается, речь пойдет о первом гранте в €360 млн. Взамен фон дер Ляйен призвала молдаван голосовать за вступление в ЕС на референдуме 20 октября, который внутри страны провалился. Получить положительный результат с перевесом в несколько десятых процента властям удалось за счет голосования на зарубежных участках, которое оппозиция назвала сфальсифицированными.