В ГД объяснили, что изменится в 2025 году для владельцев ООО

«Если один из совладельцев общества захочет продать свою долю, он обязан сначала предложить другим владельцам выкупить ее в первоочередном порядке и только если они откажутся, то можно продавать долю другим лицам. После принятия законопроекта в уставе компании можно будет написать, что это право не действует для всех, одного или нескольких участников. Причем такие изменения в устав вносятся единогласным голосованием совладельцев ООО», — уточнил Гаврилов.