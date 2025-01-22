В ГД объяснили, что изменится в 2025 году для владельцев ООО

По словам парламентария, принятие документа позволяет упростить процесс управления долями в ООО, чтобы ускорить привлечение инвестиций путем докапитализации. Это позволит найти финансовые ресурсы для модернизации без необходимости привлекать долгосрочное кредитование. Это особенно актуально для высокотехнологичной сферы, посчитал Гаврилов.
«Если один из совладельцев общества захочет продать свою долю, он обязан сначала предложить другим владельцам выкупить ее в первоочередном порядке и только если они откажутся, то можно продавать долю другим лицам. После принятия законопроекта в уставе компании можно будет написать, что это право не действует для всех, одного или нескольких участников. Причем такие изменения в устав вносятся единогласным голосованием совладельцев ООО», — уточнил Гаврилов.
В результате изменений в законодательстве учредители смогут заранее единогласно определить, что нормы о преимущественном праве покупки не будут распространяться, например, на конкретного участника, отметил председатель. Такое положение они могут включить в устав при создании компании либо внести соответствующие изменения позже, но обязательно до того, как будет осуществлена продажа доли данного участника, подчеркнул депутат.
Таким образом, участник получает право продать свою долю напрямую заинтересованному инвестору, что позволяет ООО оперативно внедрять успешные стратегии и в ускоренном режиме выбирать более перспективные и качественные проекты для инвестирования. Гаврилов выразил уверенность, что данный законопроект будет эффективно функционировать как на ранних этапах становления и развития стартапов, так и в случае уже зрелых высокотехнологичных проектов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».