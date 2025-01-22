Россиян предупредили о подорожании бытовой техники

«Цены на бытовую технику в 2025 году могут вырасти на 5−15% в зависимости от региона и типа техники. Возможный рост может быть связан с инфляцией, повышением цен на сырье и логистическими затратами. При этом в некоторых сегментах — например, низкобюджетная техника — возможен небольшой спад цен в диапазоне 3−7%. Это произойдет в том случае, если производители предложат более дешевые альтернативы или снизят свои производственные затраты», — отметила Бутырина.