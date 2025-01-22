Reuters: что известно о планируемом Россией строительстве трубопровода в Иран

Несмотря на то, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире, он по-прежнему импортирует газ, в том числе из Туркменистана, из-за серьезного недоинвестирования, отчасти связанного с санкциями США. Как отмечает интернет-издание Offshore Technology, в июле прошлого года министр нефти Ирана Джавад Оджи упомянул, что страна будет получать около 300 млн кубометров российского газа в день или около 110 млрд кубометров в год.