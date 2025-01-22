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Reuters: что известно о планируемом Россией строительстве трубопровода в Иран

Владимир Путин в пятницу объявил о планах строительства газопровода в Иран, по которому сможет поступать до 55 млрд кубических метров газа в год. Трубопровод выгоден обеим странам, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В июле 2022 года Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и российский энергетический гигант «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании на сумму около 40 млрд долларов, напоминает Reuters. «Газпром» обязался помочь NIOC в разработке газовых месторождений «Киш» и «Северный Парс», а также шести нефтяных месторождений. Он также планировал принять участие в завершении проектов по сжиженному природному газу и строительстве экспортных газопроводов.

В июне 2024 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании о поставках российского трубопроводного газа в Иран.

Владимир Путин 17 января 2025 года объявил, что по предлагаемому трубопроводу в итоге планируется поставлять 55 млрд кубометров газа в год. Это примерно соответствует объему, который поврежденный трубопровод «Северный поток — 1» экспортировал из России в Германию.

Первоначальные поставки газа из России в Иран могут составить 2 млрд кубометров в год. Точный маршрут нового трубопровода не раскрывается, но предполагается, что он может проходить через Азербайджан.

Дальнейшие планы могут включать газопровод Иран-Пакистан: Россия давно намеревалась участвовать в проекте, который застопорился из-за санкций против Тегерана и политических разногласий.

В этом проекте изначально участвовала Индия, которая вышла в 2009 году под давлением Вашингтона. Свою роль сыграло и политическое противостояние между Индией и Пакистаном.

Несмотря на то, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире, он по-прежнему импортирует газ, в том числе из Туркменистана, из-за серьезного недоинвестирования, отчасти связанного с санкциями США. Как отмечает интернет-издание Offshore Technology, в июле прошлого года министр нефти Ирана Джавад Оджи упомянул, что страна будет получать около 300 млн кубометров российского газа в день или около 110 млрд кубометров в год.

«Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail».