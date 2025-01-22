Путин поручил к февралю проиндексировать пенсии на 9,5% «задним числом»

Глава государства отметил, что инфляция в стране оказалась выше прогнозной — это значение используется для расчета процента повышения социальных выплат. «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации — а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — поручил глава государства.
Путин поручил «реализовать это решение, что называется, задним числом». «Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — указал глава государства.
«Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», — заключил Путин.