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Путин поручил к февралю проиндексировать пенсии на 9,5% «задним числом»

НОВО-ОГАРЕВО, 22 января. /ТАСС/. Социальные страховые пенсии должны быть проиндексированы по фактической инфляции в 9,5% уже к февралю. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства отметил, что инфляция в стране оказалась выше прогнозной — это значение используется для расчета процента повышения социальных выплат. «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации — а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — поручил глава государства.

Путин поручил «реализовать это решение, что называется, задним числом». «Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — указал глава государства.

«Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», — заключил Путин.