Путин поручил к февралю проиндексировать пенсии на 9,5% «задним числом»

Глава государства отметил, что инфляция в стране оказалась выше прогнозной — это значение используется для расчета процента повышения социальных выплат. «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации — а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — поручил глава государства.