Путин: дефицит бюджета РФ в 2024 году составил 1,7% ВВП

«Несколько слов о состоянии федерального бюджета: по оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик», — сказал Путин. Он привел данные, согласно которым в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США составил 6,2%, во Франции — 6,2%, в Италии 3,8%, в Японии — 3,7%, в Германии 2,2%.