Премьер Испании: торговая война не в интересах ни США, ни ЕС

«У нас прочные трансатлантические связи, — сказал премьер в интервью телеканалу CNBC. — Наши экономики очень взаимосвязаны, и я считаю, что торговая война не отвечает интересам ни США, ни ЕС». «Нам нужно сосредоточиться на том, как укрепить наши трансатлантические отношения, которые сейчас важнее, чем когда-либо», — добавил Санчес.