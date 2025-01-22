Премьер Испании: торговая война не в интересах ни США, ни ЕС

«У нас прочные трансатлантические связи, — сказал премьер в интервью телеканалу CNBC. — Наши экономики очень взаимосвязаны, и я считаю, что торговая война не отвечает интересам ни США, ни ЕС». «Нам нужно сосредоточиться на том, как укрепить наши трансатлантические отношения, которые сейчас важнее, чем когда-либо», — добавил Санчес.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.