Politico: Европа не исключает ответных тарифных мер при торговой войне с США

По их словам, официальные лица надеются, что им удастся убедить Трампа не вводить тарифы на европейский экспорт, но в то же время они готовы к полному спектру ответных мер, включая ответные тарифы.
Кроме того, европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, быстро разрабатывают планы, чтобы показать готовность взять на себя бремя поддержки Украины и вести переговоры с Трампом о будущих договоренностях, пишет Politico.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.