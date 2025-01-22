Politico: Европа не исключает ответных тарифных мер при торговой войне с США

Ранее Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.