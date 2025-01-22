Пенсионерам рассказали, как получить матпомощь на ремонт

«Одним из вариантов помощи является материальная поддержка на ремонт жилья. Для ее получения пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением. Предварительно требуется составление заключения жилищной комиссии о необходимости ремонта. Представители комиссии осматривают квартиру, фиксируют её текущее состояние и определяют виды работ, которые требуют выполнения. На основании этого заключения пенсионеру может быть выделена разовая выплата, размер которой варьируется, но обычно не превышает 15 тыс. рублей в год», — объяснил эксперт.