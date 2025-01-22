Пенсионерам рассказали, как получить матпомощь на ремонт

«Одним из вариантов помощи является материальная поддержка на ремонт жилья. Для ее получения пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением. Предварительно требуется составление заключения жилищной комиссии о необходимости ремонта. Представители комиссии осматривают квартиру, фиксируют её текущее состояние и определяют виды работ, которые требуют выполнения. На основании этого заключения пенсионеру может быть выделена разовая выплата, размер которой варьируется, но обычно не превышает 15 тыс. рублей в год», — объяснил эксперт.
По его словам, в ряде регионов действуют различные программы, предусматривающие бесплатный или льготный мелкий ремонт. Эти инициативы организуются либо на уровне местной администрации, либо финансируются через благотворительные фонды.
Специалист пояснил, что в рамках таких программ могут выполняться работы по замене электропроводки, установке дополнительных поручней в ванной комнате, ремонту пола или даже монтажу безопасных газовых плит. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности и комфорта пожилых людей в повседневной жизни.
Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены субсидии или компенсации за ремонтные работы. К примеру, если пенсионер относится к категории малоимущих или проживает в муниципальной квартире, определённая часть расходов на ремонт может компенсироваться за счет средств бюджета.
Васильев подчеркнул, что семьи с детьми-инвалидами или другие льготные категории граждан также могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Размер такой помощи иногда достигает 50% от общей стоимости ремонта.
Эксперт добавил, что получить информацию о доступных мерах поддержки, а также об условиях участия в таких программах можно в органах социальной защиты или в местной администрации. Он отметил, что пенсионерам важно активно интересоваться подобными возможностями, так как программы могут значительно различаться в зависимости от региона, резюмировал специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».