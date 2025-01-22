Патрушев: господдержка молочной отрасли выросла почти в 1,5 раза в 2024 году

«Льготное кредитование — это тот инструмент, который подталкивает к развитию, но на него мы тратим очень большие деньги. В прошлом году мы практически в два раза больше потратили средств на обслуживание ранее выданных кредитов, чем годом ранее, — порядка 55 млрд рублей Вместе с тем мы изыскиваем возможность, чтобы эти инструменты были доступны для наших производителей», — добавил Патрушев.