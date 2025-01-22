Патрушев: господдержка молочной отрасли выросла почти в 1,5 раза в 2024 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем господдержки молочной отрасли РФ в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом почти в 1,5 раза, до более 80 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока.
«В целом в очередной раз скажу, что молочная отрасль была и остается самым обеспеченным направлением с точки зрения набора инструментов государственной поддержки. В прошлом году было направлено более 80 млрд рублей Это практически в 1,5 раза больше, чем годом ранее», — сказал Патрушев.
«Здесь хотелось бы поблагодарить и отметить и Минсельхоз, который бьется за финансирование отрасли, и Минфин, который, несмотря ни на что, идет навстречу и находит деньги», — добавил он.
По словам вице-премьера, с 2025 года льготное кредитование производителей молока включено в перечень приоритетных направлений. «Это позволяет привлекать новые кредиты на это направление по более низкой ставке», — подчеркнул он.
«Льготное кредитование — это тот инструмент, который подталкивает к развитию, но на него мы тратим очень большие деньги. В прошлом году мы практически в два раза больше потратили средств на обслуживание ранее выданных кредитов, чем годом ранее, — порядка 55 млрд рублей Вместе с тем мы изыскиваем возможность, чтобы эти инструменты были доступны для наших производителей», — добавил Патрушев.
Он также сообщил, что на конечной стадии проработки находится проект постановления правительства РФ о выделении значительных средств для продолжения льготного кредитования. «И четверть из этих средств пойдет на молочное животноводство», — подчеркнул вице-премьер.