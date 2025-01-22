Ozon с 1 февраля отменит сервисный сбор для владельцев ПВЗ

Ранее Ozon сообщал о других мерах поддержки для предпринимателей — владельцев ПВЗ. В частности, компания ввела повышенный тариф за выдачу заказов для партнеров, чей доход от пунктов выдачи превысил 60 млн рублей за год. С января 2025 года был повышен тариф за выдачу заказов для владельцев точек в Москве.