Ozon с 1 февраля отменит сервисный сбор для владельцев ПВЗ

«Ozon пересмотрит условия работы пунктов выдачи заказов. Так, с 1 февраля 2025 года компания отменяет сервисный сбор для всех владельцев ПВЗ. Кроме того, вырастет доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа», — сообщается в релизе.
Новый повышенный тариф предполагает, что в среднем доход от выдачи товаров Ozon Global (сервис Ozon Global — подразделение маркетплейса по трансграничной торговле) вырастет на 40% для каждого пункта выдачи.
Ранее Ozon сообщал о других мерах поддержки для предпринимателей — владельцев ПВЗ. В частности, компания ввела повышенный тариф за выдачу заказов для партнеров, чей доход от пунктов выдачи превысил 60 млн рублей за год. С января 2025 года был повышен тариф за выдачу заказов для владельцев точек в Москве.
Ozon ввел сервисный сбор для владельцев ПВЗ в апреле 2024 года.