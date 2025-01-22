Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд

«Долг США [по взносам] в регулярный бюджет ООН составляет $1,5 млрд. Если учитывать регулярный бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 млрд», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.