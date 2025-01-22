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Общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд

ООН, 21 января. /ТАСС/. Долг Соединенных Штатов перед ООН составляет $2,8 млрд, из них $1,5 млрд составляет задолженность в основной бюджет всемирной организации. Об этом заявил заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак.

Источник: AP 2024

«Долг США [по взносам] в регулярный бюджет ООН составляет $1,5 млрд. Если учитывать регулярный бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 млрд», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

Хак также напомнил, что по утвержденным правилам всемирной организации, если долг страны превышает сумму необходимых отчислений в регулярный бюджет ООН за два года, то страна лишается права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Регулярный бюджет ООН на 2025 год, утвержденный Генассамблеей, составляет $3,72 млрд.

Вашингтон остается одним из главных спонсоров ООН, и в 2022 году его взносы составили более трети от общего бюджета организации.