Объем просроченной ипотеки в России превысил 100 млрд рублей

«Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз (+34,87 миллиарда против +3,39 миллиарда), в процентном — в десять раз (+52,1% против +5,3%). К декабрю 2024-го портфель неплатежей в ипотеке превысил 101,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
По данным компании, наибольшая доля в общем портфеле ипотечных неплатежей накоплена жителями Москвы (16% или 16,6 миллиарда рублей), Московской области (10% или 10,4 миллиарда рублей), Краснодарского края (7% или 7,3 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (5% или 4,9 миллиарда).
К декабрю 2024 года банки отразили неплатежи, сформировавшиеся по август 2024 года включительно — неплатежи более 90 дней, отмечается в сообщении.
«Текущий рост просроченной задолженности по ипотеке превосходит любые предыдущие. Покупатели ушли с рынка в депозиты, значит, должникам невозможно быстро реализовать жилье и погасить долги», — указывается в нем.