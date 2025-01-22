Объем просроченной ипотеки в России превысил 100 млрд рублей

«Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз (+34,87 миллиарда против +3,39 миллиарда), в процентном — в десять раз (+52,1% против +5,3%). К декабрю 2024-го портфель неплатежей в ипотеке превысил 101,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.