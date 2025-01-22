Мировое производство алюминия выросло на 2,9% в 2024 году

По данным института, Китай за отчетный период нарастил производство алюминия на 4,1%, до 43,38 млн тонн, страны Персидского залива — на 0,64%, до 6,26 млн тонн, страны Азии (без учета Китая) — на 3%, до 4,81 млн тонн.
Россия и страны Восточной Европы в 2024 году увеличили производство алюминия на 3,76%, до 4,17 млн тонн, страны Северной Америки — на 2,23%, до 3,98 млн тонн, а страны Западной и Центральной Европы — на 4,24%, до 2,83 млн тонн.
International Aluminium Institute (IAI) — объединение мировых производителей алюминия. В него входят крупнейшие мировые компании — производители алюминия, на долю которых приходится более 60% мирового производства первичного алюминия.