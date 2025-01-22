Мировое производство алюминия выросло на 2,9% в 2024 году

Россия и страны Восточной Европы в 2024 году увеличили производство алюминия на 3,76%, до 4,17 млн тонн, страны Северной Америки — на 2,23%, до 3,98 млн тонн, а страны Западной и Центральной Европы — на 4,24%, до 2,83 млн тонн.