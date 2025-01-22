Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже

Предложение, чтобы в страховом стаже россиян учитывались все периоды отпуска по уходу за ребенком, вынесено на общественное обсуждение Минтрудом.
Если соответствующие поправки будут приняты, будут сняты «ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет».
«Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком», — отметил Антон Котяков.
Он добавил, что нововведения затронут и тех россиян, кто уже вышел на пенсию. После принятия документа многодетные родители смогут обратиться в Соцфонд за перерасчетом страховой пенсии.
Помимо этого, в законопроекте предлагается установить выплаты каждый месяц на уровне Героев труда женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня». Сейчас тем, кто получил это звание, получают единовременно 1 млн рублей.