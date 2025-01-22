Каким будет курс рубля 23 января 2025: прогноз эксперта

Рубль сегодня продолжил укрепляться. Юань на Мосбирже достигал 13,5, доллар на межбанке заглянул ниже 99. Локальную опору рублю обеспечивает приближение пика налогового периода — экспортеры в эти дни продают дополнительные объемы валюты, чтобы аккумулировать рубли для фискальных платежей. При этом спрос на инвалюту со стороны импортеров сократился после сезонных пиков. Снижение экспорта российской нефти из-за недавно введенных санкций может отразиться на курсовой динамике позже, в феврале, а в ближайшие дни можно ожидать юань на уровне 13,3−13,7 рублей, доллар — 98−101.