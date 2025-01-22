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Каким будет курс рубля 23 января 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе и большую часть дня умеренно прибавлял, став еще ближе к круглому рубежу 3000 п. Темпы укрепления рубля снизились, а цены на нефть приостановили снижение у $79 по Brent. Об этом рассказал Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Внешние настроения ухудшились. Китайские индексы потеряли 0,7−1,5%. Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10%-ную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце.

Завтра в США будет опубликован недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в еврозоне выйдет индекс доверия потребителей. В швейцарском Давосе продолжится Всемирный экономический форум. На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается.

В четверг инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 января — 2875−3000 п.

Рубль сегодня продолжил укрепляться. Юань на Мосбирже достигал 13,5, доллар на межбанке заглянул ниже 99. Локальную опору рублю обеспечивает приближение пика налогового периода — экспортеры в эти дни продают дополнительные объемы валюты, чтобы аккумулировать рубли для фискальных платежей. При этом спрос на инвалюту со стороны импортеров сократился после сезонных пиков. Снижение экспорта российской нефти из-за недавно введенных санкций может отразиться на курсовой динамике позже, в феврале, а в ближайшие дни можно ожидать юань на уровне 13,3−13,7 рублей, доллар — 98−101.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».