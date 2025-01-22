Корреляция спотовых цен газа в Европе и Азии выросла до рекордного уровня

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Корреляция спотовых цен на газ в Европе и Азии в 2024 году выросла до рекордного уровня в 0,95, что свидетельствует о возросшей взаимосвязанности региональных рынков газа. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
«Несмотря на сильную волатильность, наблюдаемую как на азиатском, так и на европейском рынках, корреляция между TTF и Platts JKM выросла до рекордно высокого значения 0,95», — сказано в отчете.
Такая динамика отражает все более взаимосвязанный характер региональных рынков на фоне растущей доли гибких поставок СПГ и низких тарифов на транспортировку спотовых партий сжиженного газа, отмечает МЭА.
Ранее МЭА сообщило, что цены на газовом хабе TTF в Европе в 2025 году могут оказаться на 30% выше уровня предыдущего года. Спотовые цены на СПГ в Азии по индексу JKM могут вырасти на 20% в 2025 году в среднем до чуть более $14 за миллион британских тепловых единиц.