Корреляция спотовых цен газа в Европе и Азии выросла до рекордного уровня

Ранее МЭА сообщило, что цены на газовом хабе TTF в Европе в 2025 году могут оказаться на 30% выше уровня предыдущего года. Спотовые цены на СПГ в Азии по индексу JKM могут вырасти на 20% в 2025 году в среднем до чуть более $14 за миллион британских тепловых единиц.