Компания-владелец TikTok хочет выделить $12 млрд на закупку чипов для ее систем ИИ

Около 60% полупроводников планируется закупать у китайских компаний, таких как Huawei, а оставшуюся часть — у Nvidia. ByteDance, занявшая лидирующие позиции в Китае в сфере искусственного интеллекта, активно развивает свою инфраструктуру для обучения базовых ИИ-моделей, а также для интеграции функций на базе искусственного интеллекта в свои многочисленные платформы, как сообщается в публикации.