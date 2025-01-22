Компания-владелец TikTok хочет выделить $12 млрд на закупку чипов для ее систем ИИ

Около 60% полупроводников планируется закупать у китайских компаний, таких как Huawei, а оставшуюся часть — у Nvidia. ByteDance, занявшая лидирующие позиции в Китае в сфере искусственного интеллекта, активно развивает свою инфраструктуру для обучения базовых ИИ-моделей, а также для интеграции функций на базе искусственного интеллекта в свои многочисленные платформы, как сообщается в публикации.
Вместе с тем, как подчеркивает Financial Times, такие инициативы могут столкнуться с препятствиями из-за ужесточения экспортного контроля со стороны США, направленного на замедление разработки важнейших технологий китайскими компаниями. Так, 13 января администрация тогдашнего президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на экспорт чипов, используемых для ИИ. Согласно заявлениям СМИ, лишь 18 союзников Вашингтона, включая 10 стран Европейского союза, сохраняют право без ограничений импортировать эти технологии.
В то же время ByteDance сталкивается с давлением, усилившимся со стороны новой американской администрации, по поводу TikTok в США. Экс-президент Дональд Трамп ранее настаивал, что Соединенные Штаты должны получать половину прибыли соцсети, а также предположил возможную продажу TikTok таким фигурам, как Илон Маск или другим крупным американским бизнесменам.
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