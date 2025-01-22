Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 февраля 2025 года

Как объясняет доцент кафедры маркетинга экономического факультеты РУДН им. Патриса Лумумбы Александр Иванов, рост цен на продукты первой необходимости в феврале станет продолжением состоявшегося в конце 2024 года единовременного повышения оптовых и отпускных цен на зерновые составляющие (более чем на 30%), минеральные и витаминные добавки (почти на 90%), а также роста стоимости упаковки (почти 12%).