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Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 февраля 2025 года

В феврале продукты продолжат дорожать. Это связано не только с инфляционными процессами, логистическими издержками, геополитической обстановкой, но и повышением стоимости сырья, упаковочных материалов и увеличением акцизов, рассказывают эксперты.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно прогнозам, уровень инфляции в первом полугодии составит 9−10%. Это значит, что в феврале можно ожидать среднего увеличения цен на продукты на 1,5−2%, считает и.о. директора института управления сельскими территориями Университета Вернадского, доцент Евгения Жукова.

«Больше вырастут в цене овощи и фрукты (из-за традиционного фактора сезонности), сахар (из-за сокращения поставок из Бразилии), хлеб и рис (из-за низкого урожая)», — говорит эксперт.

А сладкие безалкогольные напитки, по ее словам, станут дороже на 5−10% из-за повышения акциза.

Как объясняет доцент кафедры маркетинга экономического факультеты РУДН им. Патриса Лумумбы Александр Иванов, рост цен на продукты первой необходимости в феврале станет продолжением состоявшегося в конце 2024 года единовременного повышения оптовых и отпускных цен на зерновые составляющие (более чем на 30%), минеральные и витаминные добавки (почти на 90%), а также роста стоимости упаковки (почти 12%).

Рост цен на топливо (а за прошедший год цена бензина и дизельного топлива выросла почти на 10%), в свою очередь, повлечет увеличение стоимости логистики.

«Новые секторальные санкции, введенные в январе 2025 года, также поспособствуют росту цен на сырье и услуги в сфере производства продуктов питания», — уверен маркетолог.

Фактор инфляции

Эксперты напоминают, что инфляция в России в годовом выражении, несмотря на меры, принимаемые Центробанком, выросла более чем на 9%.

Поэтому в феврале продолжится рост цен на молочные продукты (примерно на 12−15%), йогурты, сметану, сливочное масло (в диапазоне от 5 до 10%). Подорожает свинина и говядина (около 10% и 12% соответственно).

Подорожание коснется и хлебобулочных изделий (9−10%). Ожидается рост цен на кондитерские изделия примерно на 10−15%. Растительное масло станет дороже на 8−12%.

«Несмотря на резонансное повышение цен на куриные яйца в 2024 году и принимаемые регулятором и производителями меры, их стоимость вырастет (8−10%) из-за повышения спроса и подорожания комбикорма и расходных материалов», — считает Александр Иванов.

Приятные цены

Между тем, приятная тенденция пока сохраняется в отношении картофеля, морковь и яблоки. По словам Иванова, цены на них, скорее всего, сохранятся, поскольку до середины лета действует нулевая ставка на их ввоз из-за рубежа.

В целом можно констатировать, что главной причиной роста цен на продукты питания остается ограниченное предложение, отсутствие в стране мощностей для производства достаточного объема этих продуктов, подводит итоги эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».