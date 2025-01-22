Инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25%

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на водку (+0,8%), говядину, ультрапастеризованное молоко и маргарин (+0,6%), пастеризованное молоко и пшено (+0,5%), мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсолнечное масло и поваренную соль (+0,4%), свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, творог, муку и пшеничный и ржаной хлеб, печенье и черный чай (+0,2%), баранину, мясо кур, вареные колбасы, сосиски, сардельки, макаронные изделия и рис (+0,1%).