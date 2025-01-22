Инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25%

С начала января потребительские цены в РФ выросли на 0,92%.
В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 20 января 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), равнялась 10,06%.
Продовольственные товары
По данным статистики, за отчетный период выросли цены на водку (+0,8%), говядину, ультрапастеризованное молоко и маргарин (+0,6%), пастеризованное молоко и пшено (+0,5%), мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсолнечное масло и поваренную соль (+0,4%), свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, творог, муку и пшеничный и ржаной хлеб, печенье и черный чай (+0,2%), баранину, мясо кур, вареные колбасы, сосиски, сардельки, макаронные изделия и рис (+0,1%).
Цены на плодоовощную продукцию поднялись на 0,5%, в том числе на яблоки (+1,9%), репчатый лук (+1,5%), бананы (+1,1%), белокочанную капусту (+0,9%), картофель (+0,7%), столовую свеклу (+0,6%) и помидоры (+0,1%). Цены снизились на огурцы (-1,2%) и морковь (-0,2%).
Непродовольственные товары
Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на активированный уголь и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,5%), корвалол (+0,3%), нимесулид и пенталгин (+0,2%), левомеколь (+0,1%). Снизились цены на трекрезан (-0,7%), лизобакт (-0,3%), ренгалин (-0,2%) и валидол (-0,1%).
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пасты зубные (+0,7%), туалетное мыло (+0,6%), спички (+0,4%), сухие корма для домашних животных, детские подгузники и гигиенические прокладки (+0,1%). Снизились цены на туалетную бумагу (-0,3%), хозяйственное мыло и зубные щетки (-0,1%).
Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы (+2,1%), легковые отечественные автомобили (+2%), телевизоры (+1,7%), смартфоны (+1,2%), шампуни (+0,4%), мужские носки (+0,3%), сигареты с фильтром и обрезные доски (+0,2%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, майки, мужские футболки, женские колготки и детские спортивные костюмы (+0,1%). Снизились цены на легковые автомобили иностранных марок (-0,3%) и детские джинсы (-0,2%).
Цены на бензин автомобильный поднялись на 0,1%, цены на дизельное топливо — не изменились.
Услуги
Выросли цена на путевки в санатории (+1%) и дома отдыха, пансионаты (+0,8%), а также проживания в гостиницах 3* (+0,7%), гостиницах 1* или в мотелях (+0,5%), гостиницах 2* (+0,3%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах 4*-5* (-0,3%) и хостелах (-0,2%).
Также поднялись плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,4%) и тарифы на проезд в городском автобусе (+0,1%).
Из остальных видов услуг выросли цены на модельные мужские (+0,5%) и женские (+0,3%) стрижки, восстановление зуба пломбой и мойку легкового автомобиля +0,4%.